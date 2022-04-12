Пермь, , 09:14 — REGNUM В Пермском крае у строительной компании арестовали девять башенных кранов и дорогой внедорожник. Причиной для такой меры стала задолженность почти в 70 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Лексус

У фирмы сумма долга в пользу физических и юридических лиц составляет в общей сложности более 68,5 млн рублей. В рамках исполнительного производства ранее были арестованы башенные краны, находящиеся в Березниках. Сейчас спецтехника проходит стадию оценки специалиста.

Недавно на личный прием к судебному приставу в Перми прибыл директор организации-должника. В ходе беседы судебный пристав заметил в руках мужчины ключи от машины. Возле здания приставов был обнаружен автомобиль Lexus LX, зарегистрированный за строительную компанию. Транспорт попал под арест.

«Если в ближайшее время организация не предпримет мер к погашению многомиллионной задолженности, спецтехнику и элитный внедорожник ждет принудительная реализация на торгах», — сказали в службе судебных приставов.