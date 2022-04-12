Благовещенск, , 09:32 — REGNUM В Белогорске Амурской области возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (умышленное убийство). В городе обнаружили тело женщины в возрасте 59 лет с признаками насильственной смерти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Убийство publicdomainpictures.net

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В совершении преступления подозревают 37-летнего жителя Белогорска, ранее судимого за грабёж. Мужчина рассказал, что, 9 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на знакомую своей сожительницы, которая плохо отозвалась о ней. Его показания соответствуют выводам следователей и показателям свидетелей.

Подозреваемого в убийстве заключили под стражу, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, жителю города Свободный Амурской области, который застрелил без повода двоих людей, предъявили обвинения. Мужчина и женщина были убиты им прицельно из ружья.