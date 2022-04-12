Канберра, , 09:17 — REGNUM 21 мая в Австралии состоятся парламентские выборы, которые определят политический курс страны на ближайшие три года. Однако не все избиратели будут удостоены высочайшего внимания, так как исход гонки определят результаты в колеблющихся округах, передает телеканал Nine News.

Австралия

В прошлый раз из рук лейбористов ускользнул мандат от Чисхолма (восток Мельбурна, штат Виктория). Кандидат от лейбористов Билл Шортен ведет отчаянную кампанию среди электората, в то время как либералы твердо сплотились вокруг нынешнего депутата от округа Глэдиса Лю.

Мандат, которого больше всего жаждут обе партии в Новом Южном Уэльсе, это место в Палате представителей от округа Уорринг. Сейчас он находится в руках независимой Зали Стеггалл.

Округа Лилли и Лонгман в Квинсленде тоже выходят на передний план борьбы. Рейтинги кандидатов от либералов и лейбористов в этих местах почти одинаковые.