Ульяновск, , 09:11 — REGNUM В Ульяновске закрыли пункты вакцинации от COVID-19 центральной медсанчасти. Об этом сообщает министерство здравоохранения Ульяновской области.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что 11 апреля прекратили работу пункты вакцинации Центральной клинической медико-санитарной части имени В. А. Егорова, расположенные на территории торгового комплекса «Аквамолл» и бизнес-центра УАЗ. В минздраве ссылаются на улучшение эпидобстановки с коронавирусом, снижение количества госпитализированных и превышение 80% уровня коллективного иммунитета.

Отмечается, что в данных пунктах вакцинации сделали прививку от ковида почти 7,2 тыс. человек. В то же время «в прежнем режиме» продолжают работать пункты вакцинации в поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах.

Напомним, что в Ульяновской области 11 апреля официально подтверждено 182 случая заражения коронавирусом, что на 12,5% (или на 26 случаев) меньше, чем было выявлено 10 апреля. Всего в регионе выявлено 199 852 случая заражения коронавирусом, выздоровели 191 980 жителей, умерли 4596 ковид-больных.

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Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области на 8 апреля составлял 53,3%, что на 2,2% меньше по сравнению с данными на 1 апреля (55,5,%).

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