Канберра, 12 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В настоящее время все больше экономистов сходятся во мнении, что ключевая ставка Резервного банка Австралии достигнет 1,5% к середине следующего года, поскольку регулятор пытается сдержать рост инфляции в стране. Об этом 12 апреля сообщил телеканал NineNews.

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В частности, экономист компании AMPCapitalДайана Мусина считает, что к концу текущего года ключевая ставка с нынешних 0,1% к концу года достигнет 1%, а затем поднимется до 1,5% в середине 2023 года, то есть за неполных полтора года она будет увеличена в 15 раз.

«Резервный банк Австралии уже постепенно подходит к повышению процентных ставок. На своем последнем заседании совета директоров сигнализировал о более ястребиной политике и, похоже, что он готовит почву для повышения ставок в ближайшие месяцы», — сказала Мусина в интервью NineNews.

Экономист также добавила, что средняя стоимость недвижимости в Австралии в 2023 году упадет на 5−10%.