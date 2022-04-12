Самара, , 09:31 — REGNUM Ограничения по работе заведений общепита в ночное время пока не намерены снимать в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кафе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Данный вопрос обсуждался на заседании областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Согласно данным министра здравоохранения области Армена Беняна, в настоящее время в госпиталях региона развернуто 1380 инфекционных коек, в медучреждениях получают медпомощь 1100 пациентов с COVID-19 и подозрением на него.

Сообщается, что на заседании был вынесен вопрос о возможности ослабить ограничения по работе заведений общепита в ночное время, но пока областной Роспотребнадзор высказался против отмены этой меры.

«Озвученные сегодня на оперштабе данные позволяют нам рассчитывать на дальнейшее улучшение эпидемиологической обстановки. Однако не хотел бы, чтобы эти данные действовали успокаивающе. Мы все знаем по опыту, как быстро картина может меняться. Поэтому работа, направленная на снижение риска распространения коронавирусной инфекции, должна по-прежнему оставаться в центре нашего внимания», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства области Александра Фетисова.

Сообщается, что согласно данным на 11 апреля за сутки в регионе выявили 226 случаев заражения коронавирусом.