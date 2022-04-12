Москва, , 09:20 — REGNUM В условиях жесточайших антироссийских санкций, исполнение целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» возросло многократно. Особенно это заметно по всё новым пакетам поддержки, оперативно реализуемым Правительством РФ. Помимо этого, для поддержки бизнеса принят ряд важных изменений в налоговой сфере, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Акция в поддержку спецоперации. Омск Правительство Омской области

К примеру, тем, что власти продлили срок перечисления ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль, который подлежит уплате в I квартале текущего года, были спасены от серьёзных финансовых проблем целый ряд предприятий: те, кто раньше должен был перечислять средства 28 марта, теперь смогут сделать это на месяц позже. Также в ходе недавнего отчёта о деятельности правительства, премьер министр Михаил Мишустин напомнил, что предприниматели получат возможность перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей, исходя из фактической прибыли:

«То есть, будут платить не по «бумажной» прибыли, которая возникла в том числе из-за переоценки валюты, а по реальной», — пояснил глава Правительства РФ.

Также он известил об изменении порядка учёта курсовой разницы при исчислении налога на прибыль.

«В ближайшие годы скачки курса доллара или евро не будут постоянно влиять на обязательства компаний», — пояснил Михаил Мишустин.

Ещё одним важным решением стало двукратное снижение размера пеней за просрочку уплаты налогов начиная со второго месяца.

«Из-за роста ключевой ставки они тоже существенно увеличились бы, и те организации, которые и так находятся в очень сложной финансовой ситуации, пострадали бы ещё сильнее», — отметил глава российского правительства.

Кроме этого, регионам продлили возможность устанавливать налоговые каникулы для новых индивидуальных предпринимателей по некоторым налоговым режимам до начала 2025 года.

«На шесть месяцев был продлён срок уплаты упрощённого налога (УСН) за прошлый год и I квартал текущего. В первую очередь это поддержка малых и средних предприятий. Только эта мера позволит компаниям высвободить порядка 37 млрд рублей», — считает Михаил Мишустин.

Среди других мер поддержки — упрощение системы государственных закупок, сокращение до семи рабочих дней сроков оплаты за выполненные работы. Отдельный комплекс мер был принят для упрощения закупок лекарств и медицинских изделий.

О значимости поддержки предпринимательства в период мощного санкционного давления корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов:

«Дело в том, что для бизнеса период начала спецоперации (даже до него — в преддверии, когда нагнеталась международная истерия о том, что конфликт неизбежен) оказался стрессовым. Особенно, когда случилось падение российской валюты. Последующее укрепление рубля и восстановление курса не воспринимается сейчас как что-то, что произошло навсегда. Должно пройти время, чтобы люди смогли убедиться в том, что этот процесс является неизменным, а может быть ‑ и долговременной позитивной тенденцией.

Но именно потому, что предприниматели испытали здесь стресс, и было сильнейшее падение на фондовом рынке, отток капиталов, предпринимателям нужна поддержка. Очень хорошо, что малому бизнесу дали дополнительное время для того, чтобы разобраться со своими проблемами. Речь идёт о том, что российское правительство приняло решение о переносе срока уплаты налогов по уроненной системе налогообложения на осень 2022 года. Надо учитывать и то, что предприниматели, конечно пострадали в сложившейся ситуации, она возникла прямо перед моментом уплаты налогов. Поэтому перенос на осень выгладит закономерным, логичным, правильным решением».

Напомним, срок уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения (УСН) за 2021 год и первый квартал 2022 года для МСП в ряде отраслей продлевается на 6 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты в течение еще 6 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя. Для снижения налоговой нагрузки введен переходный налоговый режим, работают программы льготного кредитования по ставке 7%, открыта возможность получения финансово-гарантийной поддержки через МФО и РГО.

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