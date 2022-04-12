Лидер оппозиции в Австралии оправится после нашумевшей ошибки — Nine News
Канберра, 12 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. 11 апреля лидер Лейбористкой партии Австралии и один из двух главных претендентов на пост премьер-министра страны Энтони Альбаниз совершил если не фатальную, то болезненную ошибку, когда не смог назвать реального уровня безработицы и ключевую ставку Резервного банка под телекамеры журналистов. Однако политический обозреватель телеканала NineNewsКрис Ульманн считает, что драматизировать события не стоит и со временем скандал уляжется.
Так, Ульманн отмечает, что Альбаниз не первый, кто не смог ответить на вопросы, ответы на которые знают все осведомленные австралийцы. Так, несколько месяцев назад премьер-министр Австралии Скотт Моррисон признался, что не знает, сколько стоит буханка хлеба или литр бензина в стране, которой он руководит.
«Если им печально (СМИ — прим. ИА REGNUM) из-за того, что произошло, пусть посмотрят на репортажи, которые мы делали о Скотте Моррисоне после знаменитых лесных пожаров и в ходе пандемии», — предложил Ульманн.
«Я безусловно думаю, что Лейбористская партия сможет это пережить, да и сам Энтони Альбаниз это переживет», — добавил политический обозреватель.