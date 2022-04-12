Канберра, 12 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. 11 апреля лидер Лейбористкой партии Австралии и один из двух главных претендентов на пост премьер-министра страны Энтони Альбаниз совершил если не фатальную, то болезненную ошибку, когда не смог назвать реального уровня безработицы и ключевую ставку Резервного банка под телекамеры журналистов. Однако политический обозреватель телеканала NineNewsКрис Ульманн считает, что драматизировать события не стоит и со временем скандал уляжется.

Australian Labor Party Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

Так, Ульманн отмечает, что Альбаниз не первый, кто не смог ответить на вопросы, ответы на которые знают все осведомленные австралийцы. Так, несколько месяцев назад премьер-министр Австралии Скотт Моррисон признался, что не знает, сколько стоит буханка хлеба или литр бензина в стране, которой он руководит.

«Если им печально (СМИ — прим. ИА REGNUM) из-за того, что произошло, пусть посмотрят на репортажи, которые мы делали о Скотте Моррисоне после знаменитых лесных пожаров и в ходе пандемии», — предложил Ульманн.

«Я безусловно думаю, что Лейбористская партия сможет это пережить, да и сам Энтони Альбаниз это переживет», — добавил политический обозреватель.