Москва, 12 апреля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Роскосмос предложит дружественным странам космические запуски на ракетах, оставшихся после разрыва сотрудничества с OneWeb. Для таких пусковых услуг предусмотрены льготы, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Mil.ru Ракета-носитель «Союз-2.1б»

Следите за развитием событий в трансляции: «День космонавтики: память о подвиге и президенты на космодроме — трансляция»

Он уточнил, что говорит о странах, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к России и её ракетно-космической отрасли. Отечественные спутникостроительные компании уже попросили о запусках, но их аппараты слишком лёгкие, отправлять их в космос будут вместе с более крупными спутниками.

«Учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнерам пусковые услуги по льготной цене», — сказал Рогозин РИА Новости.

По словам главы Роскосмоса, ракеты, изготовленные для запуска аппаратов OneWeb, могут ещё долго храниться на земле. Речь идёт о ракетах «Союз», которые уже оплачены заказчиком.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Роскосмос решил не запускать спутники OneWeb после отказа британского правительства покинуть состав директоров компании. Кроме того, сама спутниковая компания не стала гарантировать, что эти аппараты не будут использованы в военных целях.

Читайте также: Роскосмос отказался от запусков аппаратов OneWeb