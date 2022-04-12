Омск, 12 апреля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Курсирование вечернего скорого поезда сообщением Омск — Новосибирск, отменённое в феврале, возобновлено. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в правительстве Омской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM В поезде

По информации областных властей, скорый поезд популярен у жителей обоих городов благодаря комфортному времени отправления. График курсирования — через день, в летний период — ежедневно. Из Омска поезд отправляется в 21:46 по местному времени, прибытие в Новосибирск — в 07:11.

Как сообщало ИА REGNUM, возобновляется движение скорого поезда по маршруту Самара — Адлер.

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