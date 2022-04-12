Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Сотрудникам генерального консульства США в Шанхае, не занятых в основной деятельности, и их семьям рекомендовано покинуть Китай. К этому призвал Госдепартамент США. Об этом сообщает The New York Times.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что такие рекомендации даны на фоне резкого роста случаев заболевания COVID-19, а также карантинных мер, направленных на сдерживание всплеска заболеваемости.

«Теперь мы требуем, чтобы некоторые сотрудники покинули Шанхай, а не принимали это решение добровольно», — говорится в заявлении посольства и консульств США в Китае.

В дипведомстве добавили, что сотрудники и их семьи отправятся коммерческими рейсами.

Госдепартамент также посоветовал гражданам США не ездить в Гонконг из-за ограничений, связанных с COVID-19.

Добавим, что, по данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, 10 апреля в Шанхае было зарегистрировано около 26 100 новых случаев заражения коронавирусом.