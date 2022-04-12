Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Республиканцы в комитете по разведке сената США призывают администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена предоставлять больше разведданных Киеву, сообщает Axios.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы глубоко озабочены тем, что делается недостаточно для предоставления критически важных разведывательных данных, которые помогут украинцам… мы призываем вас обеспечить активное предоставление разведданых нашими разведывательными органами украинцам», — цитирует портал письмо сенаторов.

Вместе с тем источник издания отметил, что в этом нет необходимости, поскольку Вашингтон «предоставляет детальные, своевременные разведданые украинцам по ряду направлений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США прошли подготовку и обучение несколько военнослужащих с Украины. Американские военные провели для боевиков ВСУ дополнительную передовую тактическую подготовку и обучение работе с системами вооружений, которые США предоставили Украине.