Канберра, , 09:08 — REGNUM В настоящее время международные аэропорты Сиднея, Брисбена и Мельбурна, крупнейших столичных городов Австралии, переполнены толпами пассажиров, так как австралийцы в полной мере решили воспользоваться свободой открытых границ и улететь на пасхальные каникулы в другой штат или за границу. Об этом 12 апреля сообщил телеканал Nine News.

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Огромные очереди, вызванные высоким пассажиропотоком, нехваткой персонала из-за продолжающейся пандемии коронавируса и нерасторопности людей, по словам некоторых чиновников, привели к тому, что некоторые опоздали на свои рейсы, а другие были вынуждены ночевать в аэропортах.

Отмечается, что больше всех пострадали австралийцы, совершающие перелет из Мельбурна (штат Виктория).

Ранее в авиакомпаниях давали понять, что почти половина персонала в отдельные дни не может выйти на работу, поскольку они вынуждены сидеть на карантине, так как ранее были признаны местными медицинскими властями как близкие контакты лиц, заболевших COVID-19.