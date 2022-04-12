Ясиноватая, ДНР, , 09:06 — REGNUM Киевские боевики вновь подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:45 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту выпустили шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские вооруженные формирования утром 12 апреля в течение 15 минут обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка, а также населенный пункт Еленовка.