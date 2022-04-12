Владивосток, 12 апреля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. За годы реализации программы по повышению качества питьевой воды в Приморском крае построено несколько десятков объектов водоснабжения и водоводов. Чистая вода появилась в кранах тысяч приморцев. Проектирование объектов водоснабжения в Приморье, включенных в национальный проект «Жилье и городская среда», завершат в течение 2022 года — реконструкция и модернизация продолжатся в 2023 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

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«В настоящее время в Приморье идёт строительство девяти новых объектов водоснабжения. В течение месяца начнутся стройки в Посьете и Углекаменске», — пояснила зампредседателя правительства региона Елена Пархоменко.

По информации и.о. генерального директора предприятия «Примтеплоэнерго» Владимира Малюшицкого, в феврале 2022 года начато проектирование четырех объектов водоснабжения.

«В рамках нацпроекта отремонтируют систему водоснабжения в Фокино, построят водоочистную станцию на Нежданкинском гидроузле в Дальнегорске, реконструируют водозабор на реке Рудная в селе Краснореченский Дальнегорского городского округа. Все работы по проектированию планируется завершить до конца текущего года. В настоящее время ведётся проработка технологических схем. Реализацию проектов по повышению качества питьевой воды для жителей Приморья будут проводить до конца 2025 года», — пояснил Владимир Малюшицкий и добавил, что уже завершено проектирование нового водозабора на Васьковском водохранилище в селе Рудная Пристань.

В дальнейших планах — строительство водовода от водозабора на реке Рудная до посёлка Тайга.

«Хорошо, что в перечень работ по нацпроекту попадают сельские территории, где десятилетиями ничего не модернизировалось — местным властям не под силу без федерального финансирования добиться качественной услуги. Благодаря строительству очистных сооружений приморцы получают не только чистую воду, но и решаются экологические проблемы в населённых пунктах», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» в России ввели в эксплуатацию 259 новых объектов водоснабжения.