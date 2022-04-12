Горно-Алтайск, 12 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В 2022 году дорожники отремонтируют четыре моста на Чуйском тракте в Республике Алтай. Три из них расположены на подъезде к Телецкому озеру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Упрдор «Алтай».

Правительство Республики Алтай Чуйский тракт, перевал Чике-Таман

В настоящее время они находятся в аварийном состоянии, в связи с чем сооружения будут разобраны, а пришедшие в негодность элементы будут заменены на новые.

«В результате мосты, на которых сейчас действуют ограничения по массе транспортных средств, будут справляться с нормативными нагрузками», — отметили в управлении.

На четвёртом мосту через реку Уландрык, который расположен на основном маршруте трассы, заменят опорные части, обновят покрытие и элементы обустройства. Работы планируется завершить к декабрю 2022 года.