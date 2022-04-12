Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Дополнительную сумму в размере $200 млн на создание и развертывание сети спутников слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами запросило у Конгресса США Агентство космического развития (АКР) американского министерства обороны. Об этом сообщил портал SpaceNews 11 апреля со ссылкой на представителей ведомства.

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

Указанные средства уже включены в пакет «нужд Минобороны», который еще не одобрен и достигает $600 млн. В издании отмечают, что для вывода в 2023 году двух новых спутников, оснащенных инфракрасными датчиками, планируется направить $2,5 млрд».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января американская компания United Launch Alliance (ULA) успешно вывела на околоземную орбиту два спутника Космических сил США, которые получили название GSSAP-5 и GSSAP-6.

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