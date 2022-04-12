Канберра, , 09:04 — REGNUM Одним из самых популярных скупаемых продуктов на Пасху в Европе являются яйца и выпечка, но в Австралии, огромном континенте, омываемом водами Тихого океана и Индийского, местное население предпочитает другой популярный продукт, а именно лобстеры, цены на которые в последнее время являются необычайно низкими для сезона. Об этом 12 апреля сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Две крупнейшие сети гипермаркетов в Австралии Coles и Woolworths уже взяли на себя обязательство продавать лобстеров, выловленных в штате Западная Австралия, по 22 доллара за штуку, что почти вдвое меньше традиционной цены.

Но на этом «праздник живота» в преддверии пасхальных каникул не заканчивается. Начиная с 13 апреля руководство сети Woolworths планирует выпустить на рынок более 70 000 лобстеров, а также 100 тонн лосося и более 180 тонн креветок.

В сети Coles сообщили, что на праздники продадут более 350 тонн морепродуктов, в том числе 130 000 кг лосося и более 200 000 кг креветок.