Париж, 12 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту предложения о повышении пенсионного возраста до 65 лет, передает BFM TV.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Единственный способ, который у нас есть, поскольку мы живем дольше, — это увеличивать взносы», — оправдывается кандидат в президенты Франции, который хочет, чтобы минимальная пенсия составляла 1100 евро в месяц.

Однако в случае переизбрания Эммануэль Макрон обещает провести референдум по вопросу пенсионной реформы.

«Мы не собираемся делать это в одночасье», — пообещал уходящий президент по поводу этой спорной меры, заявив, что не «исключает» идею референдума «ни для какой реформы». «Наши дискуссии с французами позволяют прояснить ситуацию», — добавил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил сербского коллегу Александра Вучича с победой на президентских выборах и выразил уверенность в том, что Вучич приблизит Сербию к ЕС.