Новосибирск, 12 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Новосибирске до конца недели будут запущены четыре асфальтобетонных завода. Объём поддерживающего ремонта городских дорог увеличится в разы, заявили в администрации муниципалитета

Ремонт дороги

«Увеличивайте объём работ горячим асфальтом, до праздников надо привести город в порядок – в первую очередь те магистрали, где будут проходить торжественные мероприятия, — сказал на аппаратном совещании сегодня, 12 апреля, мэр города Анатолий Локоть. – Моему заместителю по городскому хозяйству, руководителю профильного департамента поручаю в ежедневном режиме контролировать ход работ и соблюдение намеченного графика ямочного ремонта. Отслеживайте каждую улицу».

С начала недели в городе работают два асфальтобетонных завода.

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