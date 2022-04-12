Канберра, , 08:59 — REGNUM В последнее время уровень безработицы в Австралии находится на первых полосах газет. И происходит это отнюдь не потому, что на рынке труда в стране происходят какие-либо значимые изменения, а причиной всему избирательная кампания в преддверии парламентских выборов. Об этом 12 апреля сообщил телеканал Nine News.

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Напомним, что 11 апреля лидер Лейбористкой партии Австралии Энтони Альбаниз совершил непоправимую ошибку: политик, который претендует на место премьер-министра страны, не смог назвать уровень безработицы и ключевую ставку Резервного банка.

Журналисты Nine News напоминают, что нынешний уровень безработицы в Австралии составляет 4% и является самым низким с 2008 года. В июне и июле 2020 года, в самый разгар пандемии коронавируса, он составлял 7,4%.

Уровень безработицы в стране измеряется независимым Австралийским статистическим бюро.

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