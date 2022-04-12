Ульяновск, 12 апреля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжилось снижение вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Такие обновлённые сведения публикует управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства, 11 апреля в регионе лабораторно выявлено 182 носителя инфекции SARS-CoV-2. Это на 26 меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 10 апреля (208 случаев заражения).

Таким образом, суточное снижение вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом 11 апреля составило 12,5%, в то время как 10 апреля спад составлял 11,86%,

Всего в Ульяновской области сделано 2 003 168 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 199 852 случая заражения коронавирусом, вылечились 191 980 жителей (96,06%), скончались 4596 человек.