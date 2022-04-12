Канберра, 12 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз считает, что нынешнее правительство страны под руководством либералов не способно проводить активную внешнюю политику в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом он заявил 12 апреля в рамках предвыборной кампании, передает телеканал NineNews.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

В качестве неудач нынешнего правительства Альбаниз сослался на пакт о безопасности между Китаем и Соломоновыми островами, значение которого австралийские власти пытались преуменьшать после появления сообщений в СМИ о том, что военные корабли Китая могут появиться в 2000 километрах от побережья Австралии.

«Почему министр [обороны] не был в тот момент отправлен на Соломоновы острова? Австралия должна активизировать свою политику, не только словом, нам нужно активизировать политику и делом, развивая отношения с Соломоновыми островами и другими странами Индо-Тихоокеанского региона», — заявил Альбаниз.

Напомним, что федеральные выборы в Австралии состоятся 21 мая.