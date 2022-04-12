Оренбург, 12 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2022 году капитальному ремонту подвергнут 34 детских сада. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Rybinsk.ru Детский сад

Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что в 2022 году регион впервые принял программу по капитальному ремонту детских садов. Общий бюджет проекта составит 684 млн рублей. Работа по модернизации детских садов продолжится и в 2023 году.

Паслер отметил, что в Оренбуржье есть детсады в неприглядном состоянии. Такой вывод он сделал, посещая дошкольные образовательные учреждения. Кроме того, много жалоб поступает от оренбуржцев, о чем регулярно докладывает ЦУР.

В программу первыми попали те муниципалитеты, в которых своевременно был подготовлен комплект документов. В частности, в Оренбурге отремонтируют шесть детских садов.