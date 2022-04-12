Канберра, , 08:57 — REGNUM 12 апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая с предвыборной речью, заявил, что оплошность лидера оппозиции Энтони Альбаниза, который сутками ранее не смог в прямом эфире назвать ни уровень безработицы, ни уровень ключевой ставки в стране, доказывает, что он «не имеет ни малейшего представления о том, что произошло с восстановлением экономики Австралии». Об этом сообщил телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Clrdms

11 апреля лидер лейбористов Альбаниз, действительно, совершил непростительную ошибку — либо по незнанию, либо из-за забывчивости он не смог назвать два ключевых показателя австралийской экономики, когда журналисты в прямом эфире решили устроить главному претенденту на премьерское кресло Моррисона фактчекинг.

«Его фундаментальное понимание экономики неверно. Он вообще не знает, что происходит в экономике», — прокомментировал оплошность своего оппонента Моррисон.

«Дело не в том, что Энтони Альбаниз должен за что-то извиняться, а в том, что у него нет никакого экономического плана», — добавил премьер-министр страны.