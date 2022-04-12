Москва, , 08:54 — REGNUM В школах Москвы с 1 сентября 2022 года откроются аэрокосмические классы. Соглашение об этом подписали Департамент образования и науки и госкорпорация «Роскосмос», сообщается на портале мэра столицы.

Человек в космосе Nasa.gov

Ученики аэрокосмических классов будут углубленно изучать технические предметы: атематику, физику, информатику. Также для них будут проводить курсы по аэродинамике и баллистике, геоинформатике, навигации, механике космического полета, применению компьютеров в космической мехатронике.

Вместе с «Роскосмосом» участвовать в реализации образовательного проекта будут ведущие организации и предприятия ракетно-космической промышленности. В настоящее время идет разработка стандарта обучения в аэрокосмических классах.

ИА REGNUM сообщало, в Москве среди специализированных классов школ с 1 сентября 2021 года появятся такие, где готовят на профессию журналиста.

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