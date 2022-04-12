Токио, , 09:05 — REGNUM Переговоры с Россией о промысле лососевых лёгкими не будут, полагает правительство Японии. Об этом японский министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Кэндзиро Канэко заявил 12 апреля на пресс-конференции в Токио.

Япония Dang Son

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Переговоры начались накануне в режиме онлайн с участием представителей МИД и рыболовных ведомств обеих стран. По словам министра, японская сторона будет вести их тщательно, чтобы обеспечить интересы своих промысловиков на приемлемых условиях.

«Переговоры с Россией о рыболовстве всегда проходят трудно», — сказал Канэко.

Он добавил, что разговор касается не только рыбы. Речь идёт о районе, где есть различные проблемы, в том числе — территориальная.

На текущих переговорах определяется квота вылова лососевых для японских промысловиков в эксклюзивной экономической зоне Японии. Это рыба, родившаяся в российских реках. Юридически она принадлежит России. Помимо квоты на добычу предусматривается и денежная компенсация. В 2021 году переговоры проходили с 29 марта по 2 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония наряду со странами Запада вводит антироссийские санкции. Так, дополнительные ограничения, связанные с ситуацией на Украине, затронули почти 400 российских граждан и 28 организаций из РФ.

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