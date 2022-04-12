Канберра, 12 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон преуменьшил опасения, что Китай может построить военно-морскую базу на Соломоновых островах после заключения с островным государством пакта о безопасности. Об этом он заявил в ходе предвыборной кампании 12 апреля передает телеканал NineNews.

Флаг Соломоновых островов

Журналисты пишут, что комментарии Моррисона поступили после заявлений министра обороны Австралии Питера Даттона, который в свою очередь ранее отметил, что премьер-министр Соломоновых Островов Манассия Согаваре ясно дал понять, что Китаю не будет разрешено разместить военную базу на территории государства после заключения пакта о безопасности между двумя странами.

Моррисон поддержал это утверждение, заявив, что Согаваре «не допустил бы, чтобы это произошло».

»И мы продолжаем настаивать на ротации, возможной ротации судов … которые захотят зайти на территорию Соломоновых островов», — заявил Моррисон на пресс-конференции.