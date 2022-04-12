Самара, , 08:53 — REGNUM Период повышенного спроса на продукты длительного хранения заканчивается, объемы продаж существенно снижаются в Самарской области. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин на заседании оперативного штаба по повышению устойчивого развития экономики области.

В супермаркете Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Продажи сахара по сравнению с предыдущей неделей упали на 3%, макарон — на 26%, риса — на 30%, муки — на 37%, растительного масла — на 38%, соль — на 88%», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что минувшую неделю на распределительные центры торговых сетей доставили свыше 740 тонн сахарного песка и свыше 158 тонн соли. В регионе фиксируют снижение цены на сахар на 0,31%.

Шамин отметил, что в регионе наблюдается рост цен на капусту, морковь, репчатый лук и картофель.

«Рост цен на овощи обусловлен сезонными факторами и связан с исчерпанием запасов отечественной продукции и увеличением объемов поставок в торговую сеть импортной продукции по более высоким ценам», — сообщил министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области уволили чиновника из-за дефицита сахара в магазинах.