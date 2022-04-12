Казань, 12 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов

«Нам не удалось прийти к трофею, но у команды есть огромный потенциал выиграть Кубок Гагарина», — сказал Квартальнов.

Отмечается, что в отставку также отправлен также тренерский штаб Квартальнова.

Напомним, Квартальнов возглавлял «Ак Барс» с 2019 года. Под его руководством команда дважды выигрывала Восточную конференцию по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В нынешнем сезоне «Ак Барс» стал четвёртым в Восточной конференции, а в плей-офф проиграл омскому «Авангарду» (2:4) в серии первого раунда.