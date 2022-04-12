Чебоксары, , 08:49 — REGNUM Трёх жителей Чувашии, в том числе двух братьев, арестовали по подозрению в убийстве жителя Нижегородской области: следствие полагает, что жертву ударили кирпичом, избили и задушили. Причиной стали имевшиеся при нём деньги. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантами уголовного дела стали 32-летний житель одной из деревень Аликовского района, его 39-летний брат и их 52-летний знакомый. По данным следствия, преступления было совершено 8 апреля 2022 года.

Правоохранители полагают, что злоумышленники случайно узнали от односельчан, что в район для покупки домашних животных приехал житель Нижегородской области. По версии управления, полагая, что у него есть при себе значительные денежные средства, злоумышленники под предлогом продажи телёнка заманили его домой к 52-летнему знакомому.

«Там старший из братьев ударил потерпевшего по голове кирпичом, а когда тот упал, втроём нанесли ему множество ударов руками и ногами. Затем домохозяин вынес канат, который старший из братьев накинул на шею потерпевшему и стал душить, пока двое его сообщников удерживали мужчину за руки и за ноги», — полагают в ведомстве.

В следственном управлении считают, что когда житель Нижегородской области умер, у него забрали деньги, а труп спрятали на сеновале.

Разбирательства начались после того, как потерпевший перестал выходить на связь и в полицию обратились родственники жертвы.

Злоумышленников задержали, в настоящее время они находятся под стражей. Их подозревают в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору (п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследование продолжается.

В ведомстве отмечают, что старший из братьев неоднократно привлекался к уголовной ответственности, освободившись из колонии 5 апреля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Козловском район Чувашии вынесен обвинительный приговор по делу о попытке двойного убийства и поджоге дома. Один из фигурантов уголовного дела получил 22 года.

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