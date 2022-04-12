Улан-Удэ, , 08:49 — REGNUM На поддержку системы здравоохранения Бурятии дополнительно направят 370 млн рублей. Столько регион получит из 35,1 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, дополнительное финансирование позволит компенсировать возросшие расходы.

Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова также напомнила об инициативе президента Владимира Путина по расширению программы медицинской реабилитации.

«В Бурятии, в свою очередь, подготовлена и в настоящее время находится на согласовании в Минздраве России Региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», — отметила она.