Сеул, , 08:48 — REGNUM Темпы экономического роста Южной Кореи в 2022 году составят 3%, в 2023 году — 2,6%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации макроэкономических исследований АСЕАН +3 (AMRO).

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению экспертов, таких результатов удастся достичь благодаря увеличению потребления.

Эксперты AMRO отмечают, что экономика Южной Кореи находится на пути восстановления благодаря активному экспорту. Однако страна сталкивается с экономической неопределенностью из-за быстрого распространения штамма «Омикрон» и украинского кризиса.

Сообщается, что инфляция в Южной Корее в текущем году составит 2,9%, что на 0,8% больше по сравнению с январским прогнозом. Однако в 2023 году инфляция опустится до 1,9%.