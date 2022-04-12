Сеул, 12 апреля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Темпы экономического роста Южной Кореи в 2022 году составят 3%, в 2023 году — 2,6%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации макроэкономических исследований АСЕАН +3 (AMRO).

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По мнению экспертов, таких результатов удастся достичь благодаря увеличению потребления.

Эксперты AMRO отмечают, что экономика Южной Кореи находится на пути восстановления благодаря активному экспорту. Однако страна сталкивается с экономической неопределенностью из-за быстрого распространения штамма «Омикрон» и украинского кризиса.

Сообщается, что инфляция в Южной Корее в текущем году составит 2,9%, что на 0,8% больше по сравнению с январским прогнозом. Однако в 2023 году инфляция опустится до 1,9%.