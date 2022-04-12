Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Индия и США обсуждают возможности для дальнейшего развития и углубления морского сотрудничества. Об этом речь шла на переговорах в формате «два плюс два», в которых приняли участие главы министерств обороны и министерств иностранных дел двух стран. Совместное заявление по итогам обсуждения опубликовано на сайте Госдепартамента США.

Американский флот на учениях U.S. Navy

«Признавая, что наши военно-морские силы являются движущей силой в продвижении общих интересов Соединённых Штатов и Индии в регионе Индийского океана и в более широком Индо-Тихоокеанском регионе, министры обсудили возможности дальнейшего развития и углубления морского сотрудничества», — говорится в заявлении.

Также обе стороны подтвердили важность регулярных двусторонних и многосторонних учений, включая учения «Малабар» с участием Австралии, двусторонние военные учения с участием трёх видов войск Tiger Triumph и другие, проводимые на воде, в воздухе и на суше.

«Министры поддержали увеличение масштабов и сложности этих учений. Они выразили надежду на углубление сотрудничества между спецподразделениями обеих стран», — добавили в Госдепе.

Также, по итогам переговоров было отмечено, что Индия и США намерены развивать прогресс, достигнутый в двустороннем партнёрстве в оборонной сфере.

«Развивая импульс, заданный заседанием Группы по оборонной политике между Индией и США в октябре 2021 года, они [министры] подтвердили намерение по созданию передового и всеобъемлющего оборонного партнёрства, благодаря которому американские и индийские военные смогут проводить тесную координацию во всех областях», — говорится в документе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты и Индия намерены провести «оборонный обмен» в космической отрасли между министерствами обороны.

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