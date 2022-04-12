Москва, 12 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Россия — великая космическая держава, и так будет всегда. Об этом генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин написал 12 апреля в своём телеграм-канале.

Запуск ракеты с площадки №1 «Гагаринский старт». Байконур

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Рогозин поздравил своих коллег, друзей и соратников, а также всех российских граждан с годовщиной первого полёта человека в космос. День космонавтики в России ежегодно отмечают 12 апреля.

«С Днём космонавтики! Россия была, есть и будет великой космической державой!» — написал глава Роскосмоса.

Ровно 61 год назад на орбиту Земли отправился советский лётчик-космонавт Юрий Гагарин. Корабль «Восток-1», в котором он находился, вывела в космос ракета-носитель «Восток». Запуск состоялся на космодроме Байконур, полёт Гагарина длился 108 минут. Аппарат с космонавтом приземлился на территории Саратовской области.

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