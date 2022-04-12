Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Власти США решили ввести санкции в отношении бывшего премьер-министра Северной Македонии Николы Груевского за «дестабилизацию Западных Балкан», 11 апреля сообщило на своем сайте американское министерство финансов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, под рестрикции попали связанная с политиком компания из Венгрии и шесть физических лиц, среди которых есть граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, а также Боснии и Герцеговины.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля ЕС исключил Сербию из своего санкционного списка стран, которые закупают нефть у России. Это произошло после решения Белграда проголосовать за исключение РФ из СПЧ ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: Сербия получила послабление по санкциям от ЕС