Берлин, , 08:40 — REGNUM В результате того, что большая часть мира не стала присоединяться к антироссийским санкциям, они являются бесполезными. Такое мнение 11 апреля высказал глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в беседе c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как указал глава германского предприятия, введенные странами Запада санкции против России не оказывают никакого влияния на проведение спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

«Потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем (президент России) Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», — пояснил он.

При этом Айзенберг отметил, что в случае запрета на поставки российского природного газа его предприятие останется без электроснабжения и ему придется сократить от трети до половины рабочих мест.

«При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», — добавил глава предприятия из ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 120 миллионов рублей планируют направить в фонд развития промышленности Самарской области из средств резервного фонда правительства России.