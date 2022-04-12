Москва, , 08:40 — REGNUM Самым популярным городом России для путешествий весной граждане назвали Сочи в Краснодарском крае (63%). Об этом свидетельствует опрос сервиса «Работа. ру».

Туристы skeeze

Желают в весенние дни посетить Санкт-Петербург 56% опрошенных. Побывать в Калининграде хотят 45%, в Москве – 39% граждан.

Лучшим местом для отдыха в выходные весной 27% назвали Казань, 23% — Екатеринбург. Также 14% мечтают отдохнуть во Владивостоке, 11% — в Новосибирске.

Опрос проведен в апреле 2022 года. Опрошены более 3000 граждан РФ старше 18 лет из всех регионов России.

ИА REGNUM сообщало, большинство жителей России (58%) из всех видов путешествий, в том числи и за границу, предпочитают пляжный отдых.

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