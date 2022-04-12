Каа-Хемский район, Тува, 12 апреля 2022, 08:39 — REGNUM В Каа-Хемском районе Тувы 12 апреля обнаружено тело провалившегося под лёд реки Енисей ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.
Трагедия произошла днём 7 апреля. Во время игры шестилетняя девочка провалилась в воду.
«Тело девочки нашли примерно в 500 метрах от места происшествия вниз по течению, на дне реки при водолазном погружении. Соболезнуем родным и близким», — отметили в ведомстве.
Добавим, что это второй такой случай за неделю. Ранее спасатели в Тоджинском районе нашли тело пятилетнего мальчика, упавшего в полынью.
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