Новосибирск, 12 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Новосибирске 23 апреля пройдёт общегородской субботник. Дату назвал мэр Анатолий Локоть, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Admomsk.ru Субботник

«Администрациям районов поручил определить места проведения субботников и организовать пункты выдачи инвентаря, чтобы любой житель смог принять участие в общегородском санитарном дне», — отметил глава города.

В мэрии уточнили, что информация о пунктах выдачи инвентаря появится на сайтах районных администраций и города.