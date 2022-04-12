Белгород, , 08:43 — REGNUM Железнодорожные пути повреждены в районе Белгородской области, расположенном у границы с Украиной. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал 12 апреля в своём телеграм-канале.

Железнодорожные пути Дарья Драй © ИА REGNUM

Разрушение железнодорожного полотна, уточнил он, произошло в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«О причинах сообщу позже», — пообещал Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля губернатор Гладков объявил о повышении в регионе уровня террористической опасности. До 25 апреля по всей Белгородской области введён «жёлтый» уровень.

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