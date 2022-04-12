Петропавловск-Камчатский, 12 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. На Камчатке за время охотоморской путины сезона А, которая проходила с 1 января по 9 апреля, выловили около 300 тыс. тонн минтая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Foodinformer.ru Минтай

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Такой объём добычи превысил среднемноголетние показатели и составили 104% к аналогичному периоду прошлого года. На путине работали 60 судов 29 рыбопромысловых компаний.

Как пояснил министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский, сезон Б минтаевой путины пройдёт с 1 ноября по 31 декабря. Всего рыбакам Камчатки в 2022 году предстоит освоить 700 тыс. тонн минтая.

Как сообщало ИА REGNUM, на Шикотане начался активный промысел трески и разнорыбицы. Завод «Курильский рыбак» заявил, что в условиях импортозамещения он сможет обеспечить свежей продукцией не только Сахалин, но и всю Россию.