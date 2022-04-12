Оренбург, 12 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Оренбурге силовики выявили две подпольные нарколаборатории. Предотвращено распространение на территории региона более 10 тыс. разовых доз наркотика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

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Лаборатории по производству синтетического наркотического средства были оборудованы в трех гаражах и офисе административного здания, специально арендованном для изготовления, хранения и фасовки наркотика. Во время обысков обнаружено более 2,5 кг приготовленного к сбыту наркотического средства, свыше 100 литров прекурсоров, лабораторное оборудование, ёмкости и химические реактивы. Также вместе с мобильными телефонами обнаружены и изъяты банковские карты.

«По оперативным данным, производственная мощность указанных нарколабораторий составляла более 15 кг наркотиков в месяц. Стоимость изъятой партии на черном рынке составляет более 10 миллионов рублей», — сказали в полиции.

Возбуждены уголовные дела. Задержаны два человека. Злоумышленники заключены под стражу.