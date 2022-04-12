Биробиджан, 12 апреля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Стартовала реконструкция перегона Волочаевка-1 — пост Тунгусский на участке Транссибирской магистрали в Еврейской автономной области. Работы ведёт ОАО РЖД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе Дальневосточной ЖД.

Strana.ru Транссибирской магистраль

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Новый путепровод создают для того, чтобы развести транспортные потоки в сторону Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска в Хабаровском крае. Развязка будет в три пролёта, длиной 113 метров. Железнодорожники уложат 4 км новых путей и перестроят сеть связи, сигнализации и водоотводных сооружений. В планах также построить новую пассажирскую платформу для пригородных поездов Хабаровск-1 — Биробиджан.

Завершение строительства путепровода запланировано на 2024 год. Предполагается, что новая развязка позволит увеличить пропускную способность транссибирской магистрали до 167 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке также идёт строительство второй ветки БАМа. Пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей к 2024 году должна вырасти с нынешних 120 до 180 млн тонн грузов в год.