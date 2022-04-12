Самара, , 08:37 — REGNUM Уровень зарегистрированной безработицы в Самарской области остается на прежнем низком уровне и составляет 0,7%. Об этом сообщила министр труда и занятости региона Ирина Никишина на заседании оперативного штаба по повышению устойчивого развития экономики области.

Центр занятости в Ярославле

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Никишина сообщила, что число безработных в регионе составляет около 11,7 тысяч человек. Вместе с тем, число вакансий в области увеличилось на 626 единиц до 41,5 тысячи.

«К текущему моменту в регионе уровень скрытой безработицы фактически составляет 10,3 тысяч человек», — приводит пресс-служба ее слова.

Министр отметил, что произошло снижение уровня скрытой безработицы из-за ухода некоторых предприятий автокомпонентной отрасли в единый корпоративный отпуск.

Сейчас в области сформирован перечень предприятий — потенциальных участников мероприятий по временной занятости сотрудников: 34 предприятия организации заявили свыше 25 тысяч сотрудников. При этом порядка четырех тысяч человек намерены трудоустроить к концу апреля. Еще 35 организаций заявили желание переобучить 2,8 тысяч человек. А руководство 31 предприятия заявил о желании в мае отправить своих сотрудников (около 700 человек) на общественные работы.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил главам городов и районов активно работать с предприятиями и привлекать их сотрудников к общественным работам.

«Не сидите сложа руки. Вам надо наводить порядок, требуется провести большой объем работ. Используйте ситуацию, благодаря которой люди и доход получат, и порядок наведем быстрее», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудники АвтоВАЗа до 24 апреля находятся в едином корпоративном отпуске. В связи с этим загрузка предприятий автокомпонентной отрасли в апреле составит порядка 30%.