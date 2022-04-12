Чебоксары, 12 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Начало апреля в Чебоксарах оказалось холодным и дождливым, ближайшую декаду ожидается очень тёплая погода. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

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По расчётам, ближайшие десять дней температура в Чувашии будет на три градуса выше среднемноголетних значений и составит в среднем около +8 градусов тепла, в том числе 12 — 13 апреля воздух прогреется до +12…+17 градусов. При этом прогнозируется солнечная погода.

Потепление прервёт южный циклон с кратковременными дождями, в результате похолодает. 15 апреля температура снизится до +10 градусов, усилится ветер. 16 и 17 апреля похолодает до +5…+7 градусов, ожидаются кратковременные дожди, которые могут переходить в мокрый снег и ночные заморозки.

Очередная волна потепления прогнозируется 18 апреля. По расчётам, воздух прогреется до +11…+13 градусов, а на Пасху, 24 апреля, может поднять до +20 градусов.

По словам синоптика-любителя, первая декада апреля в Чебоксарах оказалась почти на один градус холоднее обычной, а осадков выпало на 40% больше месячной нормы.