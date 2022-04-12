Токио, 12 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Четыре патрульных корабля морской полиции Китая, ранее замеченные у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые Япония считает своими, покинули спорную зону. Об этом 12 апреля сообщает агентство Kyodo.

(сс) Wuyouyuan Китайская афиша с изображением островов Сенкаку

По его данным, корабли КНР пробыли вблизи островов около двух часов. На одном из них было замечено оборудование, внешне напоминающее автоматическую пушку.

Напомним, последний раз китайские патрульные корабли «посещали» спорную зону 16 марта. Тогда японская сторона потребовала от них немедленно покинуть «свои территориальные воды».

Как сообщало ИА REGNUM, в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море 12 апреля вошли четыре патрульных корабля КНР.

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