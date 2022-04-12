Москва, , 08:30 — REGNUM Видеозапись организации российскими инспекторами Военной автомобильной инспекции (ВАИ) обеспечения безопасности дорожного движения в ходе проведения специальной военной операции Вооруженных сил России по денацификации Донбасса, обнародовало 12 апреля Минобороны РФ.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Инспекторы военной автоинспекции круглосуточно выполняют задачи по организации дорожно-патрульной службы и обеспечению безопасности при передвижении войск по дорогам общего пользования и маршрутам, используемым при отсутствии дорог или объезде разрушенных дорожных сооружений», — говорится в описании к видео.

При этом один из инспекторов ВАИ рассказал, что они перед начало движения колонн российских войск проверяют всю технику, ее готовность, наличие необходимой документации и правильность ее заполнения, а также состояние водителей.

Кроме того, на записи запечатлены кадры сопровождения автомобилей ВАИ российских военных колонн на автомобильных дорогах в ходе проведения спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские вооруженные формирования обстреляли из артиллерийских орудий Озеряновку на территории Донецкой Народной Республике (ДНР).