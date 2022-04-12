Неаполь, Италия, , 08:30 — REGNUM Бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия прейдёт в итальянский «Наполи» в летнее межсезонье. Об этом 12 апреля сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Хвича Кварацхелия Анна Нэсси

Отмечается, что «Наполи» согласовал все детали контракта с Кварацхелией. По информации источника, игрок будет выступать за итальянский клуб со следующего сезона.

Напомним, с 31 марта Кварацхелия выступает за грузинский «Динамо Батуми». До этого он приостановил контракт с «Рубином».

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